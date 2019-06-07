رسمياً.. مانشستر يونايتد يعلن اولى صفقاته في الميركاتو الصيفي

وذكر النادي في بيان عبر موقعه الرسمي، أن "مانشستر يونايتد، يعلن توصله لاتفاق مع نظيره سوانزي سيتي للتعاقد مع اللاعب دانيال جيمس".

وتابع مانشستر يونايتد أن "دانيال اجتاز الفحص الطبي بنجاح".

وسيتم الاعلان عن إنضمام دانيل للريد ديفلز وظهوره بقميص مانشستر يونايتد بمجرد فتح نافذة الانتقالات الدولية في الأسبوع المقبل.



يبلغ جيمس 21 عامًا، ويجيد اللعب في مركز الجناح.