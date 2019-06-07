2019-06-07 | 18:12
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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الجمعة، توصله لاتفاق لحسم أولى تعاقداته الصيفية.
وتابع مانشستر يونايتد أن "دانيال اجتاز الفحص الطبي بنجاح".
وسيتم الاعلان عن إنضمام دانيل للريد ديفلز وظهوره بقميص مانشستر يونايتد بمجرد فتح نافذة الانتقالات الدولية في الأسبوع المقبل.
يبلغ جيمس 21 عامًا، ويجيد اللعب في مركز الجناح.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. مانشستر يونايتد يعلن اولى صفقاته في الميركاتو الصيفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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