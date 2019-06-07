حريق في ربيعة والنيران تلتهم احدى سيارات الاطفاء 'صور'

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا كبيرا اندلع اليوم في محصول للقمح بناحية ربيعة غربي نينوى، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

واضاف المصدر ان "الحريق التهم احدى سيارات الدفاع المدني التي قدمت لاخماده"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاعه".



واعلنت مديرية الدفاع المدني، امس الخميس (6 حزيران 2019)، ان "حصيلة حرائق المحاصيل الزراعية خلال 29 يوما من تاريخ الثامن من ايار الماضي ولغاية امس الخميس الموافق السادس من حزيران الحالي، بلغت 259 حادث حريق.

