اعتقال احد عناصر 'ديوان الجند' في سامراء

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "قوة من اللواء الثالث عشر الفرقة الرابعة شرطة اتحادية، اعتقلت مطلوبا ينتمي الى مايسمى ديوان الجند الداعشي في منطقة الحويش بقضاء سامراء".

واضافت انه "تم تسليمه الى الجهات المختصة اصوليا".



يذكر ان القوات الامنية تقوم بشكل مستمر باعتقال مطلوبين بتهم ارهابية وجنائية في مناطق متفرقة من البلاد.