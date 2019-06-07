القوة الجوية يقهر النفط بثنائية ويعبر لنصف نهائي كأس العراق

المحترف النيجيري ويليام، افتتح التسجيل للصقور في الدقيقة 40، قبل ان يضيف قائد الصقور حمادي احمد، الهدف الثاني في الدقيقة 78 من عمر المباراة.

وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي من دون اهداف.



وفي بقية المباريات، تعادل الطلبة مع نفط ميسان سلبياً من دون اهداف ليضمن التأهل لنصف النهائي بعد تعادله ذهاباً 1-1، فيما نجح الكهرباء في حجز مقعد له بنصف النهائي بعدما تخطى الحدود بركلات الجزاء 4-3 بعد انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل الايجابي 1-1.