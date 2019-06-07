الحلبوسي يلتقي بن زايد في ابو ظبي

وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي التقى ‬في عاصمة الإمارات العربية المتحدة أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة".



واضاف انه "وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين العراق والإمارات العربية المتحدة، وعددٍ من القضايا والمستجدات التي تشهدها المنطقة"، مشيرا الى انه "تم التطرق إلى آليات تطوير العلاقات البرلمانية، ‬و‬أهمية دور البرلمانات في تعزيز العلاقات الثنائية ‫بين البلدين بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، والعمل لتحقيق الاستقرار للمنطقة في ظلِّ التحديات والأزمات التي تشهدها".



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