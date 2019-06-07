واضافت ان "هناك تنسيق عالي ومشترك بين مركز الشنافية وسرية الشرطة الاتحادية المتواجدة إضافة إلى فوج شرطة النفط".
وكانت قوة مشتركة من مركز شرطة الشنافية وقوات سوات قد أجرت جولة استطلاعية على حدود الشنافية وحتى الخط الاستراتيحي للنفط وبحسب توجيهات قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشات ولم تلاحظ أية حالات تثير الشك.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة الديوانية تصدر بيانا بشأن وجود تحركات مشبوهة في الشنافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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