تعرف على التشكيلة الرسمية للمنتخب الوطني امام تونس

2019-06-07 | 17:19
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اعلن مدرب المنتخب الوطني، ستريشكو كاتانيتش، عن التشكيلة الرسمية لاسود الرافدين امام تونس في المباراة التي ستقام على الملعب الاولمبي برادس، مساء اليوم الجمعة.
وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة و15 دقيقة مساءً، بتوقيت بغداد.
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خط الدفاع: ضرغام اسماعيل واحمد ابراهيم وسعد ناطق وسامح سعيد.
خط الوسط: امجد عطوان وهمام طارق وكرار نبيل وجستن ميرام.
خط الهجوم: مهند علي وعلاء عباس.
وسيدخل اسود الرافدين المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: جلال حسن.
خط الدفاع: ضرغام اسماعيل واحمد ابراهيم وسعد ناطق وسامح سعيد.
خط الوسط: امجد عطوان وهمام طارق وكرار نبيل وجستن ميرام.
خط الهجوم: مهند علي وعلاء عباس.
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