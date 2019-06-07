الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية يناشد الصدر

وقال التميمي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "نناشد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر برفع الحيف والظلم عن الفلاح العراقي الذي عانى من توالي الكوارث عليه واخرها مؤامرة قتله جوعاً بسلاح الاستيراد خارج الخطة الزراعية وخاصة ان الصدر اكد مسبقا على اهمية القطاع الزراعي في توفير امن غذائي عراقي ".وشدد التميمي على "ضرورة وقف استيراد المنتجات الزراعية خارج الرزنامة الزراعية و وصفها بانها مؤامرة تقتل الفلاح العراقي جوعاً"، مشيرا الى ان "وجود المنتج المستورد ادى الى انخفاض اسعار المنتج المحلي وبالتالي الخسارة الفادحة للفلاح العراقي ".

ودعا التميمي "رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء التدخل شخصيا لوقف هذه الكارثة التي ستؤدي الى خفض المستوى المعاشي لشريحة الفلاحين والبالغة ٦٠ بالمئة من الشعب العراقي"، متسائلا "أين الحكومة من الدمار الذي يحل بالفلاح جفاف وفيضان ومن ثم نفوق الاسماك وحرق حقول الحنطة والشعير واخرها مؤامرة استبدال المنتج المحلي باخر مستورد".



وتابع ان "بعض الفلاحين عمدوا على اتلاف محاصيلهم التي لاتساوي قيمتها اسعار البذور ناهيك عن مراعاتها طوال الموسم الزراعي وعملية سقيها وتسميدها "، لافتا الى انه "مخطط واضح لمنع الفلاح عن الزراعة وترك ارضه ليحل المنتج المستورد محل المنتج المحلي رغم انه اكثر جودة وافضل طعماً لصالح جهات مجهولة غايتها الاستفادة من جوع وقتل الفلاح عمداً وتدمير الامن الغذائي العراقي".

الجدير بالذكر ان اسعار الخضر العراقية لهذا اليوم شهد انخفاضا كبيرا فسعر صندوق منتج الخيار ٥٠٠ دينار والبطيخ ١٠٠٠ دينار ووصل سعر كيلو الطماطة المحلية الى اقل من ٥٠ دينار فقط.