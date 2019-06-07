وزارة الخزانة الاميركية تفرض عقوبات جديدة على ايران





من جانبه، اكد وزير الخزانة ستيفن منوتشين، انه "باستهداف هذه الشبكة نعتزم قطع التمويل عن عناصر رئيسية من قطاع البتروكيماويات الإيراني تقدم الدعم للحرس الثوري.. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن "عقوبات جديدة تفرضها الولايات المتحدة من اليوم الجمعة تستهدف قطاع البتروكيماويات الإيراني، بما في ذلك أضخم مجموعة بتروكيماويات قابضة في البلاد وذلك لدعمها المالي للحرس الثوري الإيراني".من جانبه، اكد وزير الخزانة ستيفن منوتشين، انه "باستهداف هذه الشبكة نعتزم قطع التمويل عن عناصر رئيسية من قطاع البتروكيماويات الإيراني تقدم الدعم للحرس الثوري.. وتستهدف العقوبات الأميركية 39 شركة بتروكيماويات تابعة لإيران إضافة لوكلاء لها في دول أجنبية.



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