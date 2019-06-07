- 1/2
- 2/2
وأعطي الشرطي الفتاة مخالفة بسبب "الجمال المفرط على الطرق العامة"، وفق ما كتب على الورقة التي سلمها لها، بحسب ما ذكر موقع "أوديتي سنترال"، الخميس.
ولم يكتف الشرطي بكتابة هذه العبارة الغريبة على وصل المخالفة، بل كتب في قسم الملاحظات منه أيضا عبارة "أنا أحبك"، وهو ما اعتبره كثيرون إساءة للفتاة.
ويجري حاليا التحقيق مع الشرطي بسبب استخدامه وثيقة رسمية لأغراض غير مصرح بها، بعد أن انتشرت ورقة المخالفة في وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، وفقاً لسكاي نيوز.
ولم يكتف الشرطي بكتابة هذه العبارة الغريبة على وصل المخالفة، بل كتب في قسم الملاحظات منه أيضا عبارة "أنا أحبك"، وهو ما اعتبره كثيرون إساءة للفتاة.
ويجري حاليا التحقيق مع الشرطي بسبب استخدامه وثيقة رسمية لأغراض غير مصرح بها، بعد أن انتشرت ورقة المخالفة في وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، وفقاً لسكاي نيوز.
وقد وقعت الحادثة غير العادية في 25 مايو الماضي في مدينة بايساندو غربي أوروغواي.
كانت هذه تفاصيل خبر 'الجمال المفرط' ممنوع على الطرق العامة! (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.