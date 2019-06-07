'الجمال المفرط' ممنوع على الطرق العامة! (صورة)

وأعطي الشرطي الفتاة مخالفة بسبب "الجمال المفرط على الطرق العامة"، وفق ما كتب على الورقة التي سلمها لها، بحسب ما ذكر موقع "أوديتي سنترال"، الخميس.

ولم يكتف الشرطي بكتابة هذه العبارة الغريبة على وصل المخالفة، بل كتب في قسم الملاحظات منه أيضا عبارة "أنا أحبك"، وهو ما اعتبره كثيرون إساءة للفتاة.



ويجري حاليا التحقيق مع الشرطي بسبب استخدامه وثيقة رسمية لأغراض غير مصرح بها، بعد أن انتشرت ورقة المخالفة في وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، وفقاً لسكاي نيوز.

وقد وقعت الحادثة غير العادية في 25 مايو الماضي في مدينة بايساندو غربي أوروغواي.