موظف في مطار عربي يختطف ويغتصب فيلبينية!

وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة "الراي" نقلاً عن مصدر مطلع، فإن مواطنًا كويتيًا أحضر عاملته المنزلية إلى أحد مخافر الشرطة، لتسجيل شكوى، بأنه لدى قدومها إلى الكويت، أفادت بأنها تعرضت للخطف والمواقعة بالإكراه من قبل موظف يعمل بمطار الكويت.وأشار إلى أن المتهم "تسلّم جواز سفرها وقام بتبصيمها، ثم تحايل عليها وأخرجها من المطار، وأجبرها على صعود سيارته، وتوجه بها إلى مكان لا تعرفه خال من المارة، حيث أوقف سيارته وهتك عرضها بالإكراه، وبعد الانتهاء من فعلته أرجعها إلى المطار".

ووفق المصدر، فإن "المجني عليها ذكرت أن المعتدي يرتدي زيًا مشابهًا لزي العاملين في مطار الكويت الدولي، إلا أنها لم تستطع تمييزه، وفي ضوء أقوالها تم إبلاغ وكيل النائب العام، فأمر بتسجيل قضية جنائية بمسمى (خطف ومواقعة بالإكراه)، وإحالتها إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية للبحث والتحري عن المتهم، مع الاستعانة بكاميرات المراقبة لتحديد هوية الفاعل ومحاسبته حتى يكون عبرة لغيره".



يأتي هذا فيما لم تهدأ بعد حدة الأزمة التي تفجرت إثر اغتصاب العاملة الفلبينية كونستانسيا دياج، التي توفيت الشهر الماضي في الكويت إثر ادعاءات بتعرضها للاغتصاب والضرب حتى الموت.

ووفق ما نقلته صحيفة "لاكروا" الفرنسية عن السفارة الفلبينية في الكويت، فإن 2500 عاملة منزلية فلبينية يتعرضن للعنف الجسدي سنويًا.

وشهدت العلاقات الفلبينية الكويتية توترًا في العام الماضي، على خلفية جريمة العثور على جثة خادمة فلبينية مجمدة في ثلاجة في إحدى الشقق، أعلن بعدها الرئيس الفلبيني رودريجو دوتريتي حظرًا على إرسال العمالة للكويت، قبل أن يتوصل البلدان إلى اتفاق جديد ويتم رفع الحظر في مايو 2018.