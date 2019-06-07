البحرية الأمريكية تصف احتكاك سفينة روسية بطراد لها بـ'غير المحترف'

واوضحت القيادة،أن "السفينة الروسية، اقتربت من الطراد لمسافة 15-30 متراً"، واصفة تصرف طاقم السفينة الروسية، بغير المحترف والمفتقد للمهنية".
وفي وقت سابق، اكدت قيادة أسطول المحيط الهادئ الروسي، بأن السفينة الحربية الأمريكية "تشانسيلورزفيل"، قطعت صباح اليوم الجمعة، بشكل مفاجئ مسار السفينة الروسية الثقيلة المضادة للغواصات "الأميرال فينوغرادوف" في بحر الصين الشرقي.
وبينت أن المسافة بين السفينتين، وصلت إلى 50 مترا تقريبا.
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