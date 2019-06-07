الحزبان الكرديان لاتفاق منفرد على محافظ كركوك والتركمان لإشراك كل المكونات

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



"الخليج 365" من لندن: فيما أعلن الحزبان الكرديان الرئيسيان في العراق عقد اجتماع مشترك للاتفاق في ما بينهما على الشخصية التي سيتم ترشيحها لمنصب محافظ كركوك الشمالية الغنية بالنفط، فقد رفض التركمان اتفاقا احاديا حول الامر داعين الى اشراك جميع مكونات المحافظة في هذا الاختيار.

ودعا رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب ارشد الصالحي حكومة اقليم كردستان والاحزاب الكردية الى ابعاد محافظة كركوك الشمالية التي يطالب الاكراد بضمها الى اقليمهم الشمالي من الصراعات الحزبية بين السليمانية وأربيل.

وقال الصالحي في بيان على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الجمعة، وتابعته ""الخليج 365""، إن كركوك حالة خاصة يجب التعامل معها كإدارة وضع خاص ولا يصح الاستناد الى نتائج الانتخابات المزورة التي ثبتت للعالم لانها ومنذ 2005 اعتمدت على سجلات الناخبين المزورة وحتما ستكون كل الحكومات المحلية والبرلمانية غير معبرة عن الواقع الحقيقي السياسي والاجتماعي لمحافظة كركوك".

وأشار الى ان التركمان قد "شددوا اكثر من مرة على ان حل كركوك يكمن بين مكونات اهل كركوك (التركمان والاكراد والعرب والمسيحيين) وهم مستعدون للحوار المباشر بين مكونات كركوك لايجاد حل لقضية كركوك على المدى البعيد".

وأكد القيادي التركماني بالقول "نحن مستعدون لأي حوار ولأي تطور في العملية السياسية شرط الاتفاق والحوار المباشر".. مشددا "اننا نرفض ان تفرض علينا حلول من خارج محافظة كركوك.. كركوك تتعرض الى مؤامرات سياسية".

ودعا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى ارسال "لجنة وزارية من وزارة الداخلية من اجل تحقيق خاص حول الوضع الامني لاننا بدأنا نشكك في اجراء سير اتجاه التحقيقات بالتفجيرات الاخيرة في كركوك ولم يعلن تنظيم داعش الارهابي مسؤوليته عن الجريمة النكراء".

وحذر الصالحي من "تغيّرات جغرافية تحصل في المنطقة مثلما جرت في عام 1991 وهنالك خرائط بدأت ترسم وهنالك من يحاول تفتيت وحدة هذا البلد اذا اخذ العراق نصيبه من تقسيمات المنطقة سوف لن يكون حينها اي استقرار في دول الجوار العراقي".. مشيرا الى ان "حل قضية كركوك ليست امنية ولا عسكرية ولا سياسية بل توافقية بامتياز".

الحزبان الكرديان يحاولان الانفراد باختيار محافظ كركوك

وجاء كلام رئيس الجبهة التركمانية العراقية هذا اثر اعلان الحزبين الكرديين الرئيسيين الديمقراطي والوطني عن اتفاق على عقد اجتماع لحسم منصب محافظ كركوك.

Advertisements

وذكرت وسائل اعلام كردية تابعتها ""الخليج 365"" ان الاجتماع سيعقد خلال الساعات المقبلة في محافظة أربيل عاصمة الاقليم لبحث المرشحين المحتملين لمنصب محافظ كركوك وفيما اذا كان الاتحاد الوطني سيشارك في حفل أداء رئيس إقليم كردستان المنتخب نيجيرفان بارزاني القسم القانوني الاثنين المقبل.



وقالت شبكة "رووداو" الكردية الاعلامية اليوم إن الاجتماع يتضمن اختيار المحافظ من بين ثلاثة رشحوا للمنصب سابقاً هم: عضو لجنة المادة 140، كاكه رش صديق، وعضو مجلس محافظة كركوك، أحمد عسكري، ونائب مسؤول مقر الاتحاد الوطني في المحافظة، روند ملا محمود إلى جانب مرشحين اثنين تم طرح اسميهما امس وهما معاون رئيس جامعة كركوك، عمر إينجة، ومدير شرطة كركوك السابق، اللواء جمال طاهر.

وأمس الخميس، قال المتحدث باسم الاتحاد الوطني، لطيف شيخ عمر "ما زال أمامنا الكثير من الوقت لحسم ما إذا كان الاتحاد الوطني سيشارك في مراسم أداء رئيس إقليم كردستان القسم القانوني".. مضيفاً أن "نية تنفيذ الاتفاق الموجود بيننا من قبل الأخوة في الحزب الديمقراطي الكردستاني هي ما ستحسم هذه المسألة".

ورداً على ذلك أعلن رئيس كتلة الحزب الديمقراطي في برلمان كردستان أوميد خوشناو أن أداء رئيس إلاقليم المنتخب نيجيرفان بارزاني القسم القانوني سيجري في موعده المحدد، وكذلك عملية تشكيل الحكومة سواء أشارك الاتحاد الوطني أم لا.

وفي 28 من الشهر الماضي، انتخب برلمان كردستان نيجيرفان بارزاني رئيساً للإقليم وعلى الرغم من وجود اتفاق سياسي مسبق مع الحزب الديمقراطي لكن الاتحاد الوطني قاطع الجلسة ما أدى إلى توتر العلاقات بين الجانبين.

جدول جلسة ترديد نجيرفان القسم رئيسًا للاقليم

وبحسب ما ورد في جدول أعمال مراسم أداء بارزاني القسم القانوني المقررة يوم الإثنين المقبل في أربيل، فإنها تشمل أيضاً تسمية رئيس الوزراء من كتلة الحزب الديمقراطي الذي رشح مسرور بارزني للمنصب باعتباره الفائز بالانتخابات التي جرت في 30 سبتمبر 2018 وحصل فيها على 45 مقعداً) وتكليفه من قبل رئيس الاقليم بتشكيل الحكومة الجديدة في الاقليم خلال 30 يوما.

وشهدت عملية انتخاب نجيرفان مقاطعة الحليف الرئيسي للحزب الديمقراطي الاتحاد الوطني وحركة الجيل الجديد وعدم مشاركة الجماعة الاسلامية الكردستاني والاتحاد الاسلامي الكردستاني في التصويت.

وقالت كتلة الجيل الجديد في مؤتمر صحافي انها لم تشارك في الجلسة "لعدم تحقق الشروط المطلوبة للعملية كونها لا تخدم النظام البرلماني لذا قررنا مقاطعة الجلسة كجزء من مسؤولياتنا التاريخية".

وردا على بيان الاتحاد الوطني فقد قالت كتلة الحزب الديمقراطي ان مقاطعة كتلة الاتحاد لجلسة اختيار رئيس للاقليم ستؤثر على جميع الاتفاقات المبرمة بين الطرفين. وأكدالمتحدث باسم كتلة الديمقراطي اميد خوشناو في مؤتمر صحافي "المهم انه قد تم المضي بعملية اختيار الرئيس".

وبفوز نيجيرفان بارزاني فإنه يكون الرئيس الثاني للإقليم من نفس أسرته بعد عمه مسعود بارزاني الذي تم تنصيبه كأول رئيس للإقليم عام 2006 واستمر بمنصبه لدورتين متتاليتين ثم جرى تمديد فترة ولايته مرتين بواقع عام في كل مرة لحين انتهائها في اكتوبر عام 2017، حيث قرر تنحيه عن منصبه اثر فشل هدفه من استفتاء انفصال الاقليم عن العراق الذي اجري في 25 سبتمبر من العام نفسه فتم توزيع مهامه وصلاحياته على السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وبذلك تم تجميد رئاسة الإقليم كمؤسسة تنفيذية حتى تمت إعادة تفعيل قانون رئاسة الإقليم وإعادة المهام والصلاحيات كاملة إلى الرئيس الجديد مؤخرا.