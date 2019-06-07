واضاف ان "ما نشر على الصفحة الرسمية بالفيسبوك، جاء بعد تهكير الصفحة".
يذكر ان صفحة محافظ ذي قار يحيى الناصري تعرضت قبل قليل الى التهكير، ونشرت منشورا نسبته للناصري جاء فيه "اعلن لابناء محافظتي العزيزة ذي قار تقديم استقالتي من منصب المحافظ بسبب الابتزاز الذي تعرضت له طيلة الفترة الماضية من الفاسدين في مجلس محافظة ذي قار وسابقى خادما لجميع ابناء محافظتي الاعزاء".
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ ذي قار ينفي استقالته من منصبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.