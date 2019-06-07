محافظ ذي قار ينفي استقالته من منصبه

وقال الناصري في حديث لـ الخليج 365، ان "الانباء التي تحدثت عن استقالتي من منصبي بسبب الفاسدين، عارية عن الصحة".

واضاف ان "ما نشر على الصفحة الرسمية بالفيسبوك، جاء بعد تهكير الصفحة".

يذكر ان صفحة محافظ ذي قار يحيى الناصري تعرضت قبل قليل الى التهكير، ونشرت منشورا نسبته للناصري جاء فيه "اعلن لابناء محافظتي العزيزة ذي قار تقديم استقالتي من منصب المحافظ بسبب الابتزاز الذي تعرضت له طيلة الفترة الماضية من الفاسدين في مجلس محافظة ذي قار وسابقى خادما لجميع ابناء محافظتي الاعزاء".

