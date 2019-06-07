علاوي يطالب بايجاد خطط حقيقية لمواجهة 'الجيل الثالث للارهاب'

وقال علاوي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، "سبق وحذرنا مرارا وتكرارا من عودة الجيل الثالث للإرهاب وداعش في نشاطاته الإجرامية واستهداف ارواح العراقيين والأشقاء العرب، كما حصل في مصر ولبنان، وهو ما نحذر منه مرة اخرى".



وطالب علاوي، بـ"ايجاد خطط واستراتيجيات حقيقية لمواجهته، خصوصاً وان البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة لم تتغير لتكون طاردة للإرهاب وتحصن المجتمعات منه"، داعيا الى "اجراء تحقيق عاجل فيما حصل وإنزال اقصى العقوبات بالمتورطين في تلك الاعمال الاجرامية".



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