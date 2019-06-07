نائب يكشف عن مقترح لتأجيل الانتخابات المحلية الى نيسان من العام المقبل

وقال فدعم في حديث لـ الخليج 365، إن "تأجيل الانتخابات المحلية هو امر طبيعي ولا يعتبر مخالفا للدستور او القانون"، مبينا انه "لو توفرت الامكانية لدى المفوضية المستقلة للانتخابات لاجراء الانتخابات في ايلول المقبل فسنكون من اول الداعمين لها".واضاف فدعم، ان "الحكومة ومفوضية الانتخابات بينتا عدم القدرة على اجراء الانتخابات بالموعد المحدد، لكن حتى اللحظة لم يصل لنا طلب رسمي بتاجيلها الى موعد اخر"، لافتا الى ان "هناك اتفاقات شبه نهائية على ان تكون الانتخابات المحلية في نيسان من العام المقبل".

واكد فدعم، ان "الموعد المقترح الجديد سيكون منتصف الدورة البرلمانية مايعني ان تجري انتخابات كل عامين مابين انتخابات عامة ومحلية".

