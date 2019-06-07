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وزير الخارجية الالماني يزور بغداد غدا

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وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "وزير الخارجية الالماني هايكو ماس سيصل الى بغداد يوم غد السبت في زيارة رسمية".

واضاف المصدر انه "من المقرر ان يلتقي ماس برئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس الجمهورية برهم صالح لبحث العلاقات الثنائية والتوترات السياسية الحاصلة في المنطقة".

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