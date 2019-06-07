نائب كردي: بغداد ستستقبل وفدا شكلياً من الاقليم

وقال شمس الدين في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "وفد الاقليم الذي يعتزم زيارة بغداد بعد تشكيل الحكومة هناك شكلي فقط"، مبيناً ان "الاعلان عن زيارة هذا الوفد جاء بعد ضغوطات كبيرة من قبل الشارع الكردي على المسؤولين لحل مشكلة رواتب موظفي الاقليم بشكل جدي وجذري".وتابع ان "ابرز ما سيبحثه الوفد ـ في حال مجيئه ـ تأجيل جلسة المحكمة الاتحادية الخاصة بالنظر في دعوى الطعن بعدم دستورية استخراج اقليم كردستان النفط من الاقليم وتصديره مباشرة".

واعرب شمس الدين عن تشاؤمه من "النتائج التي ستخرج عنها هذه الزيارة"،عازياً ذلك الى "نية مسؤولي الاقليم الابقاء في فرض سطوتهم على قطاع النفط هناك، وهو مايجعلهم مستمرين بفرض سيطرتهم وعنجهيتهم وسياساتهم الخاطئة على الشعب المظلوم والمغلوب على امره على مدى السنوات الماضية والقادمة".

