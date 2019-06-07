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الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع في بلدروز

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وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مركز الدفاع المدني في بلدروز اخمدوا حادث حريق نشب في بقايا محصول الحنطة مجاور لبساتين ودور سكنية في منطقة امام عسكر بالقضاء".

واضاف المصدر ان "اخماد الحريق تم بسرعة ومهنية عاليتين مما حال دون توسع النيران إلى البساتين والدور المجاورة".


وشهدت عدد من المحافظات العراقية مؤخرا اندلاع حرائق كبيرة في مزارع للحنطة والشعير، ما ادى الى الحاق اضرار مادية، فيما اعتبرها البعض ممنهجة تستهدف الاقتصاد العراقي.




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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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