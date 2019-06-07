مقتل شخص واصابة ثلاثة اخرين بهجوم مسلح على قرية في الطارمية

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مسلحين هاجموا قرية النباعي التابعة لقضاء الطارمية شمالي بغداد، ما ادى الى مقتل شخص واصابة ثلاثة اخرين بجروح".
واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثة الى الطب العدلي".
واعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء الماضي، عن مقتل أربعة من القوات الأمنية بهجوم مسلح أثناء إجراء عملية تفتيش بحثاً عن "إرهابيين" فجروا عبوة ناسفة على عجلة تابعة للأجهزة الأمنية في الطارمية، مشيرةً إلى قتل ثلاثة "إرهابيين" من الذين أطلقوا النار على القوات.
واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثة الى الطب العدلي".
واعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء الماضي، عن مقتل أربعة من القوات الأمنية بهجوم مسلح أثناء إجراء عملية تفتيش بحثاً عن "إرهابيين" فجروا عبوة ناسفة على عجلة تابعة للأجهزة الأمنية في الطارمية، مشيرةً إلى قتل ثلاثة "إرهابيين" من الذين أطلقوا النار على القوات.
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