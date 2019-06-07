ضبط ملكة وماجستا في الديوانية 'صور'





واضاف المصدر ان "ذلك تم باشراف شخصي مباشر من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية بعد معلومات دقيقة ومؤكدة"، مشيرا الى انه "تم التحقيق مع المتهم بغية احالته إلى القضاء".





وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قوة امنية في الديوانية وبأمرة مدير قسم شرطة الشامية العميد حسين المعموري، القت القبض على شخص بحوزته ثلاث عجلات (ملكة، وماجستا عدد اثنين)، بدون اوراق ثبوتية".واضاف المصدر ان "ذلك تم باشراف شخصي مباشر من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية بعد معلومات دقيقة ومؤكدة"، مشيرا الى انه "تم التحقيق مع المتهم بغية احالته إلى القضاء".

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