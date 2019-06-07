واضاف ان "بعض من اهالي مدينة الصدر وخصوصا بعض القطاعات التي تعاني من الاهمال سوف تخرج بمظاهرات سلمية ضد سوء خدمات امانة بغداد ومستوى الفساد وسوء الادارة المستشري في الامانة وعلى اعلى المستويات وخصوصا ديوان الامانة ودائرة المشاريع".
وتابع ان "هناك مدراء عامين مخضرمين في الامانة اكل عليهم الدهر وشرب معروفين بفسادهم وسوء ادارتهم"، لافتا الى انه "سيتم جمع وتدقيق بعض الملفات التي تخص شبهات الفساد الخاصة بالامانة لاحالتها لهيئة النزاهة والادعاء العام".
يذكر ان النائب عن كتلة سائرون النيابية جواد الموسوي امهل، في 11 ايار الماضي، امينة بغداد ذكرى علوش شهرا لاستكمال المشاريع المتلكئة، فيما هدد بجمع تواقيع لاقالتها من منصبها.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب: ماضون بجمع تواقيع لاقالة علوش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.