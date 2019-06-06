كمبش تدعو للتحقيق في اتهامات التميمي: سيكون لنا موقف

واضافت كمبش، ان "تصريح التميمي اثار غضب الرأي العام في ديالى وتحول الى قضية رأي عام"، داعية "المجلس الاعلى لمكافحة الفساد والذي يراسه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى فتح تحقيق عاجل واستدعاء التميمي لبيان مالديه من وثائق وادلة".
واكدت عضو مجلس ديالى بان" التميمي عليه ان يطلع الراي العام في المحافظة على اسماء الاعضاء الخمسة وبخلافه سيكون ماقاله موضع شك وانها جاء في اطار السجالات السياسية لافتة الى ان سمعة مجلس ديالى على المحك لان الجميع اصبح في خانة الاتهام وعلينا كشف الحقيقة باقرب وقت ممكن".
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