تشيلسي يوافق على انتقال هازارد لريال مدريد

2019-06-06 | 16:37
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ووفقًا لمصادر صحيفة "آس" الإسبانية، فإن "تشيلسي قد وافق بالفعل عصر اليوم على عرض ريال مدريد لشراء هازارد".
وبحسب الصحيفة، فإن "خزائن ريال مدريد سوف تتكبد 100 مليون يورو، بالإضافة إلى بعض المتغيرات كمكافآت، كما أنّ النجم البلجيكي سيوقع عقدًا طويل الأمد".
وأوضح التقرير، أنّه "قد يتم الإعلان عن الصفقة اليوم الخميس، حيث يتبقى فقط بعض التفاصيل الخاصة بالعقد ويتم استكمالها".
هازارد سيكون ثالث صفقة للنادي الملكي هذا الصيف، بعد التعاقد مع لوكا يوفيتش مهاجم فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 60 مليون يورو، وإيدير ميليتاو مدافع بورتو مقابل 50 مليون.
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