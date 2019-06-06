بالصور.. طائرة قطرية ترسم قوس في ظاهرة نادرة

وأوضحت أن الظاهرة الضوئية النادرة، تحدث عندما تتشكل طبقة عادية مخروطية قرب الشمس عبر زاوية خاصة، حيث يمكن أن تعكس الضوء المنبعث من أشعتها، ما يخلق تأثير قوس قزح ملون.

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