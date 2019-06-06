اخبار العالم / اخبار العراق

حريق يأتي على مخزن علف حيوانات في النجف

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "حريقا اندلع، بعد ظهر اليوم، في مخزن علف حيوانات بمنطقة الرضوية الزراعية غرب النجف".

وأوضح المصدر، أن "مديرية الدفاع المدني ارسلت ثمانية فرق لاخماد النيران والسيطرة عليها"، مشيرا الى "حدوث اضرار مادية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حريق يأتي على مخزن علف حيوانات في النجف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا