حريق يأتي على مخزن علف حيوانات في النجف

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "حريقا اندلع، بعد ظهر اليوم، في مخزن علف حيوانات بمنطقة الرضوية الزراعية غرب النجف".
وأوضح المصدر، أن "مديرية الدفاع المدني ارسلت ثمانية فرق لاخماد النيران والسيطرة عليها"، مشيرا الى "حدوث اضرار مادية".
وأوضح المصدر، أن "مديرية الدفاع المدني ارسلت ثمانية فرق لاخماد النيران والسيطرة عليها"، مشيرا الى "حدوث اضرار مادية".
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