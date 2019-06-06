تحرير مختطف في بيجي بعد اختطافه من تلعفر

وقالت في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات صلاح الدين وبالتعاون مع اللواء السادس حشد شعبي تمكنت من تحرير أحد المواطنين المختطفين قرب منطقة الشيخ علي في بيجي بمحافظة صلاح الدين"، مبينة أن "المختطف تم اختطافه في تلعفر بالموصل، حيث كان محتجزاً في أحد الدور المعزولة الذي خلا من خاطفية".



واشارت الى "تسليمه إلى الجهات المختصة للإسراع بعودته لذويه"، مبينة أن "عملية تحرير المختطف كانت نوعية اتسمت بدقة المعلومة الاستخبارية وملاحقة الجناة".



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