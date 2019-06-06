ابنة أنجيلينا جولي تتناول الهرمونات للتحول الى فتى

ووفقا لصحيفة "La Nacion" الأرجنتينية فقد "بدأت شيلو علاجا هرمونيا. وأنها لم تشعر يوما أنها فتاة. لذلك، وفي سن 12 وبدعما من والديها، بدأت في تناول الهرمونات لتغيير مظهرها".
وأوضحت الصحيفة أن أول أطفال جولي وبيت تبدو أكثر رجولة. ووفقا لآخر الصور المنتشرة لها على وسائل التواصل الاجتماعي فيمكن أن تبدو لنا صبي.
وأضافت الصحيفة أنه من الصعب جدا القول ما إذا كان هذا نتاج الهرمونات أو بفضل الملابس التي تختارها.
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