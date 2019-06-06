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ابنة أنجيلينا جولي تتناول الهرمونات للتحول الى فتى

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وعلى مايبدو أن الطفل الأول للنجمين الهوليوديين عازم على تغيير جنسه، حيث حامت العديد من الشائعات ولفترة طويلة حول ذلك. ومؤخرا ظهرت معلومات جديدة تزعم بأن الطفلة بدأت بتناول حبوب هرمونية منذ عام لكي تشبه الفتى.

ووفقا لصحيفة "La Nacion" الأرجنتينية فقد "بدأت شيلو علاجا هرمونيا. وأنها لم تشعر يوما أنها فتاة. لذلك، وفي سن 12 وبدعما من والديها، بدأت في تناول الهرمونات لتغيير مظهرها".

وأوضحت الصحيفة أن أول أطفال جولي وبيت تبدو أكثر رجولة. ووفقا لآخر الصور المنتشرة لها على وسائل التواصل الاجتماعي فيمكن أن تبدو لنا صبي.

وأضافت الصحيفة أنه من الصعب جدا القول ما إذا كان هذا نتاج الهرمونات أو بفضل الملابس التي تختارها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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