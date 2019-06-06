فهمي يكشف عن اصطفافات داخل الكتل 'ستضعف' التحالفات الاولية

وقال فهمي في حديث لـ الخليج 365، ان "تشكيل التحالفات الناجحة والمتماسكة يكون من خلال اسس ومشتركات بالمفاهيم وبرنامج عمل متطابق، اما ان كانت التحالفات لاغراض ومكاسب وقتية فهي تكون تحالفات هشة ومصيرها التفكك والتصدع"، مبينا ان "هناك اعادة اصطفافات تجري داخل الكتل السياسية وقد تلقي بظلالها على التحالفات الاولية".واضاف فهمي، ان "التحالفات التي تشكلت بعد الانتخابات مازالت حتى اللحظة كما هي رغم وجود تنقلات للبعض من هنا الى هناك ما بين البناء والاصلاح"، لافتا الى ان "مايحصل من مشاكل وخلافات سياسية قد تجعل الكتل والتحالفات تهتز ويضعف تماسكها".

وكان النائب عن كتلة النهج الوطني حازم الخالدي اكد ، الاحد 12 ايار 2019، ان هنالك تحركات تقوم بها بعض الكتل السياسية التي شعرت بالغبن من تفرد طرفين بالقرار السياسي والحوارات مع رئيس الوزراء لتغيير تشكيلاتها وتحالفاتها والبعض منها قد يذهب الى المعارضة.

