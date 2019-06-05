وزير أسبق يقدم مقترحين للخروج بالعراق من 'الانفاق المظلمة'

قدم وزير الموارد المائية الأسبق محسن الشمري، الاربعاء، مقترحين الى رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي للخروج بالعراق من "الانفاق المظلمة" بحسب وصفه، فيما اشار الى أن الشعب ينتظر اعادة دولته وأموالة بانتخابات مبكرة وتجميد مجالس المحافظات. يتبع..

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