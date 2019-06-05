السومرية تنفرد بكشف كواليس الموقف العراقي في مكة

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "لم تتم مشاورة العراق بفحوى البيان مسبقاً هذا أولا، وثانياً أن المملكة العربية لم تسلم البيان قبل وقت لدراسته وإبداء الملاحظات عليه والتعديل وهناك اعتراضات على كثير من النقاط".
وأشار، إلى أن "الحريري من الحكيم عدم الاعتراض لكن الأخير رفض وأبلغه أن العراق بلد محوري ولا يقبل بالنزاعات بالمنطقة ولا يرضى بهكذا صيغة، وسلم الحكيم الأمين العام للجامعة العربية الاعتراض رسميا اثناء انسحاب رئيس الجمهورية برهم صالح".
وتابع، أنه "في هذه الأثناء التي شابها القلق من الموقف العراقي نادى رئيس الوفد القطري على وزير الخارجية العراقي بالقول: ولعتوها وفي مكة"، مبيناً أن "العراق انفرد بالاعتراض على البيان الختامي لقمة مكة الطارئة".
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