إلا أن ترامب عاد وأكد مجددا على رغبته في الحوار مع إيران بشأن برنامجيها الصاروخي والنووي قائلا: "أفضل التحاور مع إيران".
وفي رده على سؤال بشأن ما إن كان يمكن أن يتحدث مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، قال ترامب: "نعم بالطبع".
وسرعت إدارة ترامب الشهر الماضي وتيرة نشر مجموعة حاملة طائرات هجومية، وأمرت بالدفع بقاذفات وصواريخ باتريوت والمزيد من القوات إلى الشرق الأوسط.
وجاء هذا التحرك الأميركي في ظل حديث مسؤولين أميركيين عن معلومات استخبارية بشأن الاستعدادات الإيرانية المحتملة لمهاجمة القوات أو المصالح الأميركية في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب لا يستبعد اي تحرك عسكري ضد إيران ويلمح الى 'الحوار' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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