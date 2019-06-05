الحكيم: لم نشهد وضوحاً حاسماً في مكافحة الفساد

وقال الحكيم خلال خطبة صلاة العيد في بغداد وتابعتها الخليج 365، "ما زال ملف مكافحة الفساد غير واضح في مخرجاته العملية على اقل تقدير، اذ نسمع عن إجراءات ونوايا للمحاسبة والمكاشفة، لكن للأسف لم نشهد لحد الان وضوحا حاسما في المكافحة والعقاب".وأضاف الحكيم، "لا يمكن القضاء على الإرهاب والتطرف.. من دون محاسبة الفاسدين.. ولا يمكن تحقيق الامن والسلم والعدالة الاجتماعية، من دون محاسبة الفاسدين"، مؤكد أن "الفساد رأس كل خطيئة في عملنا ومشهدنا السياسي، ولابد من مواجهته ومكافحته بالأفعال قبل الاقوال والشعارات".

ودعا الحكيم الى، "محاكمة لصوص القانون وايداعهم في السجون والبدأ بأصطياد حيتان الفساد"، لافتا الى أن "تشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد خطوة مهمة لكنها غير كافية ان لم تؤدي الى اتخاذ خطوات عملية حقيقية".