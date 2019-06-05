الحكيم يدعو إلى عقد اجتماع عاجل للوقوف على أسباب الأحداث الأمنية الأخيرة

ودعا الحكيم، إلى عقد "اجتماع عاجل للجهات السياسية والقيادات المعنية للوقوف على الأسباب ومعالجتها بإجراءات حاسمة بعيداً عن المجاملات والصفقات السياسية"، مضيفاً أن "النصر العسكري لا يكفي لوحده من دون تحويله الى أمن مستدام".
وتابع، أن "معالجة ظاهرة الفوضى وانتشار السلاح بين الناس تتطلب إبرام عقد سياسي واجتماعي توقع عليه جميع القوى السياسية والعشائرية تلتزم بموجبه بحصر السلاح بيد الدولة وعدم احلال نفسها محل السلطة والقانون وأن لا يُساء استخدام حرية التعبير عن الرأي للمساس بهيبة الدولة".
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