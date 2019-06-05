الحكيم: نشهد تلكؤاً واضحاً بإكمال الكابينة الحكومية وخيار المعارضة السياسية ما زال قائماً

وقال الحكيم خلال خطبة صلاة العيد في بغداد وتابعتها الخليج 365: "نشهد تلكؤاً واضحاً في اكمال التشكيلة الحكومية، فبعض الوزارات بلا وزير، ووزارات أخرى تحتاج إلى تعديل وزاري ومواقع حساسة ومهمة ما زالت تُدار بالوكالة".ودعا الحكيم الحكومة إلى "مصارحة شعبها ليعرف ما تم إنجازه وما لم يتم إنجازه وأسباب عدم الإنجاز"، مضيفاً: "على ضوء ذلك سنحدد خياراتنا المستقبلية فخيار المعارضة السياسية الوطنية ما زال قائماً وانما تم تجميده لإعطاء مزيد من الوقت للتقييم والمراجعة".

وأضاف، أن "القصور السياسي الذي نشاهده اليوم يدل على وجود خلل كبير في إجراءات المعالجة الخدمية في الأداء الحكومي، سيما وأننا مقبلون على صيف لاهب، وما زالت مؤشرات تحسن الطاقة الكهربائية دون المستوى المطلوب".



وتابع الحكيم، أنه "لا بد من الإسراع بتمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات بعد تعديله بما يُساعد على تشكيل التحالفات العريضة ويحافظ على الاستحقاق الانتخابي للمرشح ويُحقق مبدأ العدالة في التوزيع والاختيار، فلا يمكن أن نشهد تغييراً حقيقياً من دون قانون انتخابي عادل ومسؤول يضمن نزاهة وعدالة الانتخابات".