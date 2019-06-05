علي عدنان على رادار الاهلي السعودي

عدنان انتقل الى صفوف وايتكابس، في التاسع من آذار الماضي، بعقد يستمر حتى الـ30 من حزيران الجاري، على سبيل الاعارة قادماً من صفوف اودينيزي الايطالي.

وقال مصدر مقرب من اللاعب في حديث للسومرية نيوز، إن "نادي الاهلي السعودي، يفكر جدياً بالتعاقد مع اللاعب علي عدنان في الانتقالات الصيفية الجارية".



الاهلي يسعى لتدعيم مركز الظهير الأيسر، بعد تأكد رحيل المصري محمد عبد الشافي، حيث يعد عدنان الهدف الاول للنادي السعودي.