ابو رغيف يقدم عدة مقترحات لحل مشكلة الطارمية

وقال ابو رغيف في منشور على حسابه الرسمي بتويتر، وتابعته الخليج 365، ان "‏حل مشكلة الطارمية من خلال ‏تنفيذ عملية واسعة النطاق وليست جزئية وبصفحة واحدة لتأمين المباغتة".

واضاف "يجب ‏فتح طرق عرضية ومتعددة تربط بغداد باتجاه نهر دجلة، اضافة الى تدوير المزيد من القطعات و‏احالة من ثبت قصوره للتحقيق".



وشدد على ضرورة "‏اقالة قيادات امنية ميدانية مسؤولة عن قواطع العمليات، و‏تأمين حدود جزيرة الكرمة باتجاه الطارمية".

واعلنت خلية الإعلام الأمني، امس الثلاثاء، مقتل أربعة من القوات الأمنية بهجوم مسلح أثناء إجراء عملية تفتيش بحثاً عن "إرهابيين" فجروا عبوة ناسفة على عجلة تابعة للأجهزة الأمنية في الطارمية، مشيرةً إلى قتل ثلاثة "إرهابيين" من الذين أطلقوا النار على القوات.

