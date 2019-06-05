بعد اتهامه بالاغتصاب.. هل سيشارك نيمار في كوبا أميركا؟

وتنطلق كوبا أمريكا في 14 حزيران الجاري، وتستضيفها دولة البرازيل.

وقال روجيريو كابوكلو، رئيس الاتحاد البرزايلي لكرة القدم في تصريحات على هامش اجتماع لاتحاد أميركا الجنوبية "كونميبول" يسبق انعقاد كونجرس الاتحاد الدولي "فيفا".



وقال كابوكلو في تصريحات نشرتها وكالة "فرانس برس": "ليس هناك أدنى احتمال ألا يشارك نيمار ببطولة كوبا أميركا".

وأضاف: "نتابع قضية الاغتصاب باهتمام ونثق بنيمار، ونحن نعلم من هو كرجل وكرياضي".

وواصل كابوكلو: "نيمار أحد أعظم اللاعبين في العالم ، أعتقد أن الجماهير ستعرف كيف تميز الأمور، نظراً للأهمية التي يمكن أن يجلبها نيمار لكي تفوز البرازيل بالألقاب".

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ويتهم نيمار في قضية اغتصاب لسيدة برازيلية تقدمت بشكوى ضده في ساو باولو مشيرة إلى أن الأحداث وقعت في مايو الماضي في باريس، بعد شهرين من التواصل بينهما على مواقع التواصل الاجتماعي.



ونفى والد نيمار تلك الاتهامات وقام بنشر الرسائل المتبادلة بين نجله والسيدة على تطبيق "واتساب".

وقام محاميو السيدة البرازيلية بقطع العلاقة معها لوجود تناقضات في أقوالها.

وطلب الاتحاد البرازيلي تأجيل ذهاب نيمار إلى مركز الشرطة بعد بث الرسائل المتبادلة بين اللاعب والسيدة التي اتهمته باغتصابها.