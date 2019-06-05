مقتل رجل دين اثر تعرضه لطعنات سكين ببغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مجهولين اقدموا اليوم، على قتل رجل دين بواسطة سكين قرب ساحة عبد المحسن الكاظمي في بغداد".

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة الى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته".



يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.