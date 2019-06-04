'التحالف العربي': إخلاء أحد أفراد طاقم سفينة إيرانية لمستشفى في جازان

ونقلت "سكاي نيوز" عن التحالف قوله، انه "تم إخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية المشبوهة المتواجدة في جنوب البحر الأحمر إلى المستشفى العسكري في مدينة جازان السعودية ". وأضاف أن "عملية الإخلاء بدأت بتلقي أحد سفن التحالف البحرية نداء استغاثة من أجل تقديم مساعدة طبية للمصاب".



وأوضح التحالف، أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف قامت بالاستجابة الفورية لنداء الاستغاثة وقامت بتنفيذ عملية الإخلاء الطبي (الجوي) بواسطة إحدى الطائرات العمودية". وأوضح التحالف، أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف قامت بالاستجابة الفورية لنداء الاستغاثة وقامت بتنفيذ عملية الإخلاء الطبي (الجوي) بواسطة إحدى الطائرات العمودية". وأشار إلى أن "عملية الإخلاء بدأت بتوجيه إحدى سفن التحالف البحرية القريبة من موقع السفينة الإيرانية وتقديم المساعدة الطبية الأولية اللازمة للمصاب".

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