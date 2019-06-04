ليس في ليبيا... الاستخبارات العراقية تكشف عن مكان وجود البغدادي

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أسامة مهدي: خلافا للمعلومات الاخيرة التي اشارت الى انه قد انتقل الى ليبيا، كشفت الاستخبارات العراقية اليوم عن ان زعيم تنظيم داعش موجود حاليا في المنطقة الحدودية بين سوريا والعراق. فيما اعلن مكتب انقاذ المختطفين الايزيديين عن اخر احصائية لضحايا ابناء الطائفة على يد تنظيم داعش مؤكدا قتل 1293 شخصا منهم.

وقال مدير الاستخبارات العسكرية العراقية اللواء الركن سعد مزهر العلاق إن زعيم تنظيم داعش موجود حاليا في المنطقة الحدودية بين سوريا والعراق.

واوضح العلاق وهو مدير المركز الأمني الرباعي العراقي السوري الايراني الروسي لتنسيق المعلومات حول داعش ومقره بغداد أن المعلومات تشير الى تنقل أبو بكر البغدادي في المناطق الحدودية بين سوريا والعراق وخاصة منطقة حمص السورية وصحراء الأنبار ومنطقة البعاج والحضر ومناطق المنايف والصخريات بغرب وشمال العراق فضلا عن المثلث العراقي التركي السوري كونها مناطق خالية من القطعات العسكرية.

وأكد العلاق في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" الروسية الثلاثاء وتابعتها ""الخليج 365"" قائلا "لدينا معلومات حول وجود خلايا نائمة لتنظيم داعش في القرى النائية وأطراف المدن وبعض المناطق السكنية العراقية حيث صدرت لعناصرها أوامر من البغدادي بضرورة حلق اللحى والاندماج مع السكان المدنيين وتهيئة مضافات بعيدة عن أنظار الأجهزة الأمنية".. مستدركا بالقول "لكن رجال الاستخبارات العسكرية لهم بالمرصاد".

وأضاف أن "خلايا داعش الإرهابية لا تستطيع إعادة نشاط التنظيم الإرهابي إلى المناطق المحررة كما كان سابقا بسبب الخسائر التي تكبدتها على يد القوات الأمنية خلال المعارك، وقتل أغلب قادة التنظيم والانكسار النفسي والمعنوي، ولذلك فإن داعش أصبح يعتمد في تنفيذ هجماته على الخلايا النائمة في مراكز المدن والمفارز الإرهابية التي تتخذ من المناطق الصحراوية ملاذات آمنة له وجعلها مناطق لعملياته الإرهابية".

وتأتي هذه المعلومات التي كشف عنها مدير الاستخبارات العراقية متعارضة مع ما ذكرته مجلة "جون أفريك" الفرنسية قبل ايام عن وجود البغدادي في ليبيا، وهو ما دفع تونس الى تعزيز دفاعاتها الأمنية والعسكرية على حدودها الجنوبية المتاخمة لليبيا.

واشارت المجلة الى ان خسارة داعش لمعاقلها في سوريا حتّمت هروب زعيم التنظيم وانتقاله إلى ليبيا التي تعيش حرباً أهلية.

وكان آخر ظهور علني للبغدادي في 29 أبريل الماضي في مقطع فيديو وهو أول ظهور له منذ اختفائه قبل 5 سنوات وتضارب الانباء عن وضعه الصحي وسط تداول تقارير عن مقتله بين حين وآخر. وفي ذلك الفيديو أقر البغدادي بهزيمة تنظيمه في بلدة الباغوز بريف دير الزور السورية قائلا "معركة الباغوز انتهت".

يشار الى ان العراق كان قد اعلن في ديسمبر عام 2017 تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم داعش وذلك بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الذي احتل نحو ثلث أراضي البلاد معلنا إقامة "خلافة إسلامية"، ولكن السلطات العراقية تعلن بين الحين والآخر القضاء على بقايا خلايا تابعة للتنظيم.

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اعلان آخر إحصائية عن ضحايا الايزيديين

اعلن مكتب انقاذ المختطفين الايزيديين في حكومة اقليم كردستان عن اخر احصائية لضحايا ابناء الطائفة على يد تنظيم داعش مؤكدا قتل 1293 شخصا منهم.

وأورد المكتب في بيان صحافي اطلعت على نصه ""الخليج 365"" عن نتائج جرائم داعش ضد الايزيديين منذ الثالث من أغسطس عام 2014 أحصاءات قال انها معتمدة لدى الأمم المتحدة تشير الى ان عدد الايزيديين في العراق كان حوالي 550 الف نسمة لكن نزح منهم في ذلك الوقت 360 الف شخص، فيما قتل في الايام الاولى لدخول داعش الى قرى وبلدات قضاء سنجار موطن الايزيديين بمحافظة نينوى الشمالية 1293 شخصا.

واوضح ان عدد الايتام من الاب بلغ 1759 ومن الام 407 والايتام من الوالدين 359، فيما بلغ عدد الاطفال الذين يوجد والداهم بيد داعش 220 وبذلك يكون المجموع الكلي للايتام 2745 يتيما.

واشار المكتب الى ان عدد المقابر الجماعية المكتشفة في سنجار حتى الان بلغ 80 مقبرة جماعية، إضافة الى العشرات من مواقع المقابر الفردية، فيما بلغ عدد المزارات والمراقد الدينية المفجرة من قبل داعش 68 مزارا.

وقال إن عدد الايزيديين الذين هاجروا الى خارج العراق يقدر بأكثر من 100 الف شخص وعدد المختطفين 6417 منهم 3548 إناثا و2869 ذكورا، واعداد الناجيات والناجين من قبضة ارهابيي داعش بلغت 3476 منهم 1184 من النساء و337 من الرجال وعدد الاطفال الاناث 1020 والأطفال الذكور935 واعداد المتبقين 2941 منهم 1344 إناثا و1597 ذكورا.

وبالترافق مع ذلك فقد اعلنت خلية الإعلام الامني العراقية الرسمية اليوم عن اعادة 70 ايزيدياً من مخيم نيروز السوري إلى مناطق سكناهم في قضاء سنجار.

وقالت الخلية في بيان صحافي تابعته ""الخليج 365""، إن "جهاز الأمن الوطني اشرف على عودة 13 عائلة ايزيدية يصل عدد أفرادها الى سبعين شخصا من مخيم نيروز السوري إلى مناطق سكناهم في قضاء سنجار بعد هروبهم من عصابات داعش الارهابية في عام 2014".

واشارت الخلية الى انه قد "جرى تدقيق الاوراق الرسمية لهؤلاء الافراد والتأكد من سلامة موقفهم الأمني".

وكان فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش قد اعلن في 24 من الشهر الماضي انه قد اكمل استخراج الرفات من 12 مقبرة جماعية في قرية كوجو بقضاء سنجار من مجموع 16 مقبرة جماعية تم تحديدها هناك.

وقد تم تصنيف جرائم تنظيم داعش ضد الايزيديين من قبل العديد من المنظمات الانسانية والحقوقية الدولية على انها ابادة جماعية، حيث قام عناصر التنظيم بالسيطرة على قضاء سنجار في الرابع من أغسطس عام 2014 وقتلوا الالاف منهم وسبوا العديد من النساء الإيزيديات بينما هرب البقية إلى جبل سنجار حيث حوصروا هناك لعدة أيام ومات العديد منهم بسبب الجوع والعطش والمرض إلى أن تم بدعم جوي من قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة من تأمين هروب الإيزيديين من جبل سنجار إلى مناطق أكثر أمانا وخدمة.