ليس ريال مدريد.. عملاق أوروبي آخر يطارد صلاح

رياضة 2019-06-04 | 17:33 المصدر: 1,064 مشاهدة بعد تتويج ليفربول الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا ، زاد تسليط الأضواء على النجم المصري محمد صلاح الذي سجل الهدف الأول في نهائي المسابقة القارية.



وقالت الصحيفة إن ريال مدريد قد يصرف النظر عن ضم صلاح، بعد اقترابه بشدة من خطف النجم البلجيكي إيدن هازارد، الذي أعلن قبل أيام رحيله بشكل رسمي عن تشلسي الإنجليزي.

وكانت تقارير صحفية إسبانية قالت إن ريال مدريد الإسباني استفسر عن إمكانية التعاقد مع صلاح (26 عاما)، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إلا أن صحيفة "أس" كشفت أن إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي تترقب موقف اللاعب بهدف ضمه.وقالت الصحيفة إن ريال مدريد قد يصرف النظر عن ضم صلاح، بعد اقترابه بشدة من خطف النجم البلجيكي إيدن هازارد، الذي أعلن قبل أيام رحيله بشكل رسمي عن تشلسي الإنجليزي.

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