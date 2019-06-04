وأضاف أن "العملية تمت بعد متابعة حثيثة للتاجر من قبل المفرزة منذ دخوله الحدود العراقية عن طريق التهريب والتي استمرت لمدة 20 يوماً وحظيت بمتابعة واشراف ميداني من قبل المفتش العام جمال الأسدي"، مشيراً الى أن العملية "تأتي في سياق التوصيات التي أقرها المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بتجفيف منابع الاتجار بالمخدرات ومطاردة وملاحقة مروجيها".
ولفت البيان الى أن الأسدي وجه "مفرزته الخاضة بالضبط بالجرم المشهود فضلاً عن مكاتبه في بغداد والمحافظات بتكثيف الجهود لمتابعة هذا الملف والقاء القبض على تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات بالتنسيق مع الجهات الاختصاصية والقضاء".
كانت هذه تفاصيل خبر مفتشية الداخلية تعلن ضبط تاجر مخدرات ايراني متلبساً بادخال 'الكرستال' لبغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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