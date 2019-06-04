شركة روسية تعلن عزمها البدء بالتنقيب عن النفط في إقليم كردستان

وقال سيتشين، في الاجتماع السنوي لمساهمي "روس نفط" اليوم الثلاثاء، إن "الشركة تواصل تنفيذ مشاريع تطوير حقول النفط في إقليم كردستان العراق في الشرق الأوسط، وتعتزم العام الجاري تنفيذ مجموعة من أنشطة الاستكشاف الجيولوجي على أن يتم إنتاج النفط بعد ذلك".



وكانت "روس نفط"، التي تعد كبرى شركات النفط الروسية، قد أبرمت في العامين 2017 – 2018 عددا من الاتفاقيات في مجال استكشاف وإنتاج النفط، في إقليم كردستان العراق، بما في ذلك اتفاقية لتقاسم الإنتاج في 5 امتيازات.

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