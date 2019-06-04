الخامنئي: السعودية تدفع ضريبة الاستسلام لأميركا

ونقلت قناة "الميادين" عن الخامنئي قوله، إن " السعودية تدفع المال وتنفذ القرار الأميركي وهي بذلك ضريبة الاستسلام".

وأضاف أن "هزائم أميركا في المنطقة كانت نتيجة لجبهة المقاومة"، مبيناً أن "الأميركيين يريدوننا أن نتخلى عن طريق المقاومة ولذلك هم يكرهوننا".



وأوضح الخامنئي، أن "السياسات الأميركية في العراق وسوريا ولبنان باءت بالفشل"، مؤكداً أن "الدعوة للإستسلام هي خطأ في الحسابات لكن حساباتنا نحن تقوم على معرفة أعدائنا وعلى المقاومة".

وأشار المرشد الإيراني، إلى أن "الولايات المتحدة تتآكل وكأن النمل يأكلها من الداخل".