الصدر يطالب الياسري بالحضور الى 'الحنانة' ويدعو للكف عن تهديده

ونقل صالح محمد العراقي في منشور على صفحته في "الفيسبوك" عن الصدر قوله، "أمنح الأمان للياسري بشرط ان يأتي الى الحنانة ليطلب براءة الذمة مني مباشرة.. واذا تحقق الشرط فلا يحق لاحد التعدي عليه حتى بالمنشورات فضلا عن غيره".

ودعا إلى "الكف عن تهديده بالقتل"، مؤكداً "هذا ليس من شيمتنا".

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وطالبت عائلة نوفل الياسري، اليوم الثلاثاء، في بيان نشرته الخليج 365، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالتدخل الفوري لحل الازمة التي حصلت نتيجة تغريدات "مسيئة" بحقه، فيما دعته الى الصفح عن ابنهم.





يذكر ان ابو اسد الياسري نشر في وقت سابق تغريدات تسيء الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وتحرض على قتله، فيما قررت كتلة سائرون رفع دعوى قضائية ضده.