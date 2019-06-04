وأضاف أن "ما شهدته منطقة الطارمية يوم امس، من استهداف الجيش العراقي ، ومحاولات دخول الانتحارين والهجوم الداعشي في مناطق جرف النصر والقائم وغيرها ، تستدعي مواقف عاجلة وعملية من الجميع سيما الرئاسات والقيادات الأمنية العليا أمام مسؤولية حفظ الأرواح واتخاذ كافة الأساليب الكفيلة بردع الإرهاب ومحاسبة المقصرين".
ودعا الكعبي، القائد العام للقوات المسلحة، إلى "اتخاذ توجيه عاجل حول المباشرة باطلاق عمليات أمنية استباقية دقيقة وواسعة النطاق لضرب خلايا الإرهاب النائمة وتنشيط الدور الاستخباري في مناطق حزام بغداد والمناطق المحيطة لها ، فضلا عن التي تتكرر فيها الخروقات الأمنية في العاصمة وبقية المحافظات للإسراع بتطهيرها ، اضافة الى تحصين الشريط الحدودي بالتعاون مع القطعات الجوية".
وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت، اليوم الثلاثاء، مقتل أربعة من القوات الأمنية بهجوم مسلح أثناء إجراء عملية تفتيش بحثاً عن "إرهابيين" فجروا عبوة ناسفة على عجلة تابعة للأجهزة الأمنية في الطارمية، مشيرةً إلى قتل ثلاثة "إرهابيين" من الذين أطلقوا النار على القوات.
كانت هذه تفاصيل خبر رئاسة البرلمان تدعو عبد المهدي لضرب الخلايا الإرهابية النائمة في مناطق حزام بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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