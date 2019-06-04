تماسك أسعار الذهب قرب أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر

وبحلول الساعة 5:25 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1323.81 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 27 فبراير عند 1327.90 دولار في الجلسة السابقة.

واستقر الذهب في العقود الأميركية الآجلة عند 1328.30 دولار للأوقية.



وقال دانيال هاينز المحلل لدى أيه.إن.زد :"ضعف المعنويات بسبب تضرر العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين تسبب في سعي المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن".

وتابع :"كما أن الضعف في أسواق الأسهم والمؤشرات الواضحة على خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة جعلا الذهب يكتسب أهمية، مما دفع المستثمرين مجددا إلى سوق الذهب".

وأثرت الحرب التجارية الممتدة بين أكبر اقتصادين في العالم سلبا على الأسواق المالية لتُضعف إقبال المستثمرين على المخاطر. وتراجعت قيمة أسواق الأسهم العالمية ما يزيد عن تريليوني دولار في مايو.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 14.74 دولار للأوقية بعد أن لامست أعلى مستوى فيما يزيد عن أسبوعين عند 14.83 دولار أمس الاثنين.

واستقر البلاتين عند 819.79 دولار للأوقية بعد أن بلغ أعلى مستوى في أسبوعين عند 825.78 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1325.90 دولار للأوقية.

