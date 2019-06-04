أسعار النفط عند أدنى مستوى في 2019

وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت غرينيتش، جرى تداول عقود مزيج "برنت" عند 60.78 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.85% عن سعر الإغلاق السابق. فيما بلغت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" 52.80 دولار للبرميل، متراجعة بنسبة 0.85% أيضا مقارنة مع سعر التسوية السابقة.



وبذلك تكون عقود النفط قد هبطت بنحو 20% من ذروة 2019، والتي بلغتها في أواخر أبريل الماضي، فيما سجل شهر مايو أكبر انخفاض شهري منذ نوفمبر الماضي. وبذلك تكون عقود النفط قد هبطت بنحو 20% من ذروة 2019، والتي بلغتها في أواخر أبريل الماضي، فيما سجل شهر مايو أكبر انخفاض شهري منذ نوفمبر الماضي.

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