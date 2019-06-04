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امانة بغداد تعلن تزيين وإنارة 70 شارعاً في عموم العاصمة

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وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انها "قامت وبجهود ذاتية بتزيين وإنارة اكثر من 70 شارع في عموم بغداد".

وأضافت أنها "قامت بتهيئة اكثر من 100 متنزه وحديقة لاستضافة العوائل البغدادية والتمتع بها بالاضافة الى المتنزهات العامة كمتنزه الزوراء وبوابة بغداد وحدائق ابو نؤاس والعطيفية والجادرية وغيرها الكثير من المتنزهات التي عملت الامانة على تأهيليها بجهودها الذاتية وبما يبعث البهجة والسرور في نفوس البغداديين".


واعلنت امانة بغداد، امس الاثنين، عن تهيئة وتزيين عدد من الشوارع والمجسرات لاستقبال المواطنين خلال ايّام عيد الفطر.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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