وأضافت أنها "قامت بتهيئة اكثر من 100 متنزه وحديقة لاستضافة العوائل البغدادية والتمتع بها بالاضافة الى المتنزهات العامة كمتنزه الزوراء وبوابة بغداد وحدائق ابو نؤاس والعطيفية والجادرية وغيرها الكثير من المتنزهات التي عملت الامانة على تأهيليها بجهودها الذاتية وبما يبعث البهجة والسرور في نفوس البغداديين".
واعلنت امانة بغداد، امس الاثنين، عن تهيئة وتزيين عدد من الشوارع والمجسرات لاستقبال المواطنين خلال ايّام عيد الفطر.
كانت هذه تفاصيل خبر امانة بغداد تعلن تزيين وإنارة 70 شارعاً في عموم العاصمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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